Os livros mais recentes do ex-ministro Aldo Rebelo, pré-candidato à Presidencia da República pela Democracia Cristã (DC), tomam temas conhecidos como base para lançar críticas a lideranças políticas, grupos e tendências.

Em "Amazônia - A Maldição de Tordesilhas - 500 Anos de Cobiça Internacional", publicado há dois anos, o autor enaltecia o potencial da região Norte do país e atacava a atuação do Ministério do Meio Ambiente, sob Marina Silva (Rede).

Também se voltava contra as organizações não-governamentais (ONGs), especialmente as estrangeiras e as brasileiras que recebem financiamento de governos e entidades de outros países.