O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou um pedido de "livre acesso" dos filhos de Jair Bolsonaro (PL) à casa na qual o ex-presidente cumpre prisão domiciliar temporária.

Bolsonaro voltou para sua residência em Brasília na sexta-feira (27), após receber alta do hospital onde estava internado havia duas semanas com broncopneumonia bacteriana.

Na decisão assinada neste sábado (28), Moraes disse que a prisão domiciliar de 90 dias foi concedida de forma "excepcionalíssima" e "exclusivamente em razão de saúde", sem alterar o regime do cumprimento de pena, "que permanece sendo o fechado".