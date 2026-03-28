O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, confirmou oficialmente sua saída do PSD, conforme anunciado em suas redes sociais neste sábado (28), e agora integra o MDB, partido liderado no estado por figuras como Baleia Rossi, o prefeito da capital Ricardo Nunes e o ex-presidente Michel Temer.

A mudança ocorre após tensões e o rompimento com Gilberto Kassab, presidente do PSD, em meio a disputas sobre a vaga de vice na chapa de reeleição de Tarcísio de Freitas em 2026.

A movimentação é vista como um "plano B" para garantir a permanência de Ramuth como vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na chapa de 2026, consolidando a parceria política.