Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (26) sob suspeita de matar a mulher, de 26, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A prisão ocorreu após a polícia identificar indícios de violência doméstica e descartar a hipótese inicial de suicídio.

Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência na rua Geralda Paixão, no bairro Nossa Senhora de Fátima, inicialmente tratado como tentativa de suicídio. No local, a vítima, Stefany Josepha Siqueira Lopes, foi encontrada no chão, sem sinais aparentes de vida.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, Josenilton Alves de Almeida, afirmou que estava dormindo e que, ao acordar, encontrou a companheira pendurada. Ele disse ainda que ela estava fria ao toque e que pediu socorro, enquanto vizinhos tentaram realizar manobras de reanimação, sem sucesso.