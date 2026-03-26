O deputado federal Luciano Alves (PSD-PR) se envolveu em uma confusão com uma garota de programa na noite de quarta-feira (25), no Pontão do Lago Sul, área nobre de Brasília. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal por volta das 23h30.

Segundo testemunha, o parlamentar estava em um restaurante quando abordou a mulher e entrou no carro dela para negociar o programa. Houve divergência sobre o valor cobrado: ela pediu R$ 1 mil, enquanto ele se recusava a pagar o montante.

A discussão se intensificou, com troca de ofensas. Testemunhas disseram que o deputado deu tapas na mulher. A assessora dele também participou da confusão, jogou um copo de cerveja na vítima e fez xingamentos.