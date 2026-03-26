O influenciador João Paulo, conhecido nas redes como Jota Surfista, morreu nessa quarta-feira (25), aos 29 anos, após enfrentar um câncer. A informação foi divulgada por familiares.
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Leticia Deziderio, mãe do filho de João, publicou uma homenagem: “Só Deus sabe o quanto eu implorei para você sair daquele hospital com vida… Dói demais aceitar, mas me conforta saber que o seu sofrimento acabou”.
O irmão do influenciador, Adhemar, informou que ele estava internado em estado grave. “O processo dele é paliativo. Chegou em uma situação que está em bomba de morfina o tempo todo, com saturação baixa”, relatou.
João Paulo utilizava as redes sociais para alertar seguidores sobre os riscos do consumo excessivo de álcool e drogas. No ano passado, contou que acordou vomitando sangue após uma noite de festas e recebeu diagnóstico de hepatite alcoólica e câncer na região do abdômen. No seu perfil no Instagram, escreveu: “Vivi o excesso. Hoje vivo as consequências. Câncer aos 30. Que minha história salve alguém”.