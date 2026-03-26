O público e quem acompanhava online foram surpreendidos durante a etapa preliminar do Miss Grand Thailand 2026. A dentadura da candidata Kamolwan Chanago, representante de Pathum Thani, escorregou na boca enquanto a jovem se apresentava no palco do concurso.

O incidente aconteceu na quarta-feira (25), durante a apresentação individual. Mesmo com o imprevisto, a miss concluiu sua fala, virou-se discretamente de costas para o público, retirou a prótese e retomou a postura. Em seguida, voltou à frente do palco e encerrou sua parte no desfile normalmente.

Kamolwan ainda posou para as fotos finais com vestido de gala e manteve o sorriso diante da plateia.