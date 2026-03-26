Imagens de uma intensa revoada de corvos sobre a cidade de Tel Aviv, em Israel, viralizaram nas redes sociais nos últimos dias e provocaram uma onda de interpretações alarmistas. Nos vídeos, milhares de aves formam uma espécie de “nuvem escura” sobre prédios da cidade, o que levou internautas a associar o episódio a presságios religiosos, sinais de guerra e até ao fim dos tempos.
O fenômeno foi registrado entre os dias 24 e 25 de março de 2026 e rapidamente ganhou repercussão global. Em meio ao contexto de tensão no Oriente Médio, a cena impactante reforçou a disseminação de boatos e leituras simbólicas, muitas delas sem qualquer base científica ou religiosa.
Especialistas, no entanto, são categóricos ao afirmar que se trata de um evento natural. Israel está localizado em uma das principais rotas migratórias do planeta, o que faz com que grandes bandos de aves atravessem a região em determinadas épocas do ano, especialmente na transição entre estações.
De acordo com biólogos, o comportamento observado é típico de aves como os corvos, que costumam se agrupar em grandes números para descanso, alimentação ou deslocamento. Quando reunidos, esses bandos podem criar efeitos visuais impressionantes, como o escurecimento parcial do céu e movimentos coordenados que chamam a atenção de moradores.
A repercussão do caso também foi impulsionada por fatores culturais. Em diversas tradições, corvos são associados a símbolos negativos, como morte ou mau agouro. Essa construção simbólica, somada à estética dramática das imagens e à rápida circulação nas redes sociais, contribuiu para a interpretação equivocada do fenômeno.
Embora a Bíblia mencione corvos em passagens envolvendo figuras como Noé e Elias, não há qualquer referência que relacione essas aves a sinais apocalípticos ou eventos do fim dos tempos.
A avaliação de especialistas é que o episódio exemplifica como eventos naturais podem ser facilmente distorcidos em ambientes digitais, especialmente quando combinados com contextos de tensão e forte carga simbólica.