Imagens de uma intensa revoada de corvos sobre a cidade de Tel Aviv, em Israel, viralizaram nas redes sociais nos últimos dias e provocaram uma onda de interpretações alarmistas. Nos vídeos, milhares de aves formam uma espécie de “nuvem escura” sobre prédios da cidade, o que levou internautas a associar o episódio a presságios religiosos, sinais de guerra e até ao fim dos tempos.

O fenômeno foi registrado entre os dias 24 e 25 de março de 2026 e rapidamente ganhou repercussão global. Em meio ao contexto de tensão no Oriente Médio, a cena impactante reforçou a disseminação de boatos e leituras simbólicas, muitas delas sem qualquer base científica ou religiosa.

Especialistas, no entanto, são categóricos ao afirmar que se trata de um evento natural. Israel está localizado em uma das principais rotas migratórias do planeta, o que faz com que grandes bandos de aves atravessem a região em determinadas épocas do ano, especialmente na transição entre estações.