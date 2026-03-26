O casal Washington Luís da Silva Matos e Ane Jaqueline Costa Santos Matos morreu após cair do 9º andar do prédio em que moravam, no bairro Farolândia, em Aracaju (SE), na noite de terça-feira (24). A ocorrência aconteceu durante uma discussão entre os dois.

Três vizinhos tentaram intervir e foram esfaqueados. Uma mulher de 57 anos passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) e está estável. Outra vítima foi levada a hospital particular, e a terceira teve ferimentos leves.

Washington tinha condenação por violência doméstica contra Ane em 2021, sem medida protetiva em vigor. A Polícia Civil apura o caso e analisa imagens e materiais apreendidos no apartamento. A PM não classificou o fato como feminicídio.