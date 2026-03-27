O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que, se o senador Flávio Bolsonaro (PL) for eleito, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), vai sofrer um processo de impeachment. A fala ocorreu nesta sexta-feira (27) durante o discurso na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nos EUA.

"Existe um prognóstico que vamos ter a maioria no Senado", disse ele em referência a base aliada da direita. "Os futuros senadores vao 'impichar' o Alexandre de Moraes. Vamos chutar para fora esses juízes corruptos. No dia seguinte, eu vou processar ele pela prisão, pelos crimes que ele cometeu e por quando ele me processou por crimes que eu não cometi."

O ex-parlamentar, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro no ano passado, foi um dos principais defensores das taxações contra com o Brasil e de punições contra Moraes, que caíram no fim do ano passado.