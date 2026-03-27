Dezenas de prefeitos de cidades do Paraná filiados ao PL ensaiam uma debandada do partido como reação à filiação do senador Sergio Moro. O ex-juiz é pré-candidato a governador e, sem espaço na Federação União Progressista, migrou para o PL a convite do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro.

A dissidência foi aberta pelo deputado federal Fernando Giacobo, que saiu da presidência do PL estadual logo após a chegada do ex-juiz. Ele defende o apoio ao candidato que será escolhido pelo grupo do governador Ratinho Junior (PSD).

Nesta quinta-feira (26), Giacobo se reuniu com os prefeitos do partido em um hotel em Curitiba e recebeu apoio dos administradores locais. Pelos cálculos do parlamentar, ao menos 48 dos 53 prefeitos do PL estiveram no encontro e confirmaram adesão ao movimento de desfiliação. Na lista, há prefeitos de cidades como Cascavel, Araucária e Pato Branco.