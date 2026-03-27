Duas mulheres que trabalhavam como motoristas de aplicativo foram assassinadas nesta semana em Santa Catarina. Os crimes ocorreram em cidades diferentes e são investigados pela Polícia Civil. Um homem foi preso.

As vítimas são Alice Dresch, 74, moradora de Canelinha, na Grande Florianópolis, e Silvana Nunes de Almeira Souza, 39, de Fraiburgo, município do oeste catarinense.

De acordo com a Polícia Civil, Silvana trabalhava na quarta-feira (25) quando foi rendida por um homem durante uma corrida entre as cidades de Videira e Fraiburgo, trajeto que leva cerca de 30 minutos de carro.