O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal passou menos de quatro minutos dentro da casa onde matou o servidor público Roberto Carlos Mazzini, 61, na tarde da terça-feira (24).

Tempo em que o ex-prefeito ficou na residência foi medido por imagens de câmeras de segurança. Um vídeo obtido pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul mostra que Bernal chega à residência às 13h44, estaciona o carro bloqueando o veículo do auditor fiscal e entra.

Ele saca a arma assim que entra na casa e rende o chaveiro, que acompanhava a vítima no local. O homem consegue fugir pela porta aberta sem se ferir.