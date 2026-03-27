A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou uma mudança significativa nas regras de gerenciamento de energia para a sessão classificatória do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. A partir de agora, o limite máximo de energia que as equipes podem utilizar das unidades de potência híbridas durante o treino classificatório de sábado será reduzido de 9 para 8 megajoules (MJ).

A alteração, que contou com apoio unânime dos fabricantes de unidades de potência da categoria, visa garantir um equilíbrio entre o uso de energia e o desempenho dos pilotos, permitindo que eles adotem um ritmo mais agressivo. Críticos anteriores apontavam que o regulamento anterior transformava as voltas rápidas em um teste de gerenciamento de bateria, em vez de pura habilidade.

Em outro desdobramento no circuito de Suzuka, Oscar Piastri, da McLaren, se destacou ao registrar o tempo mais rápido no segundo treino livre para o GP do Japão. O piloto australiano, que teve dificuldades nas primeiras corridas da temporada, completou uma volta em um minuto e 30,133 segundos.