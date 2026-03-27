Titulares na derrota por 2 a 1 para a França no Gillete Stadium, em Boston, o atacante Raphinha e o lateral-direito Wesley tiveram lesões musculares constatadas em exames de imagem e não estarão à disposição no duelo contra a Croácia, no dia 31.

"Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares", informou a CBF em nota.

"Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los", acrescentou a entidade.