A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) decidiu na última quarta (25) manter restrições para o abastecimento de água em São Paulo e região metropolitana que vigoram desde agosto do ano passado, mantendo em 10 horas diárias o período de redução de pressão. As medidas completam sete meses nesta sexta-feira (27).

A deliberação veio a partir de recomendação do Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, integrado por Arsesp e pela SP Águas, a partir de recomendações sobre as condições do Sistema Integrado Metropolitano -que abastece a capital e a Grande São Paulo.

Segundo a gestão estadual, a medida "considera a necessidade de preservação dos níveis dos reservatórios diante do período seco, além do desempenho hidrológico ainda abaixo do ideal em sistemas estratégicos".