Quando falamos em segurança da informação, é comum que o foco esteja em sistemas complexos, ataques sofisticados ou grandes vazamentos de dados. Mas, na prática, alguns dos riscos mais relevantes começam em pontos muito mais simples e, justamente por isso, passam despercebidos.

Os dados cadastrais de uma empresa, por exemplo, muitas vezes tratados como informações estáticas, são hoje um dos ativos mais sensíveis dentro da estrutura empresarial.

O que está acontecendo na prática?