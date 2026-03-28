Quando falamos em segurança da informação, é comum que o foco esteja em sistemas complexos, ataques sofisticados ou grandes vazamentos de dados. Mas, na prática, alguns dos riscos mais relevantes começam em pontos muito mais simples e, justamente por isso, passam despercebidos.
Os dados cadastrais de uma empresa, por exemplo, muitas vezes tratados como informações estáticas, são hoje um dos ativos mais sensíveis dentro da estrutura empresarial.
O que está acontecendo na prática?
Recentemente, vimos casos em que os dados cadastrais de pessoas jurídicas foram alterados sem qualquer solicitação formal ou validação adequada. A alteração, à primeira vista discreta (e-mail e telefone), parecia inofensiva, mas possuía um potencial significativo: permitir que terceiros utilizassem essas informações para viabilizar comunicações e operações com aparência legítima.
E aqui está o ponto central: não se trata mais apenas de fraudes externas, mas da alteração de dados legítimos da empresa em seus registros, como a Receita Federal.
Como isso acontece?
Essas alterações podem ocorrer em diferentes frentes:
- cadastros bancários;
- sistemas internos;
- bases de parceiros;
- plataformas integradas;
- e até órgãos públicos.
Em muitos casos, o problema não está em uma invasão sofisticada, mas na ausência de controles básicos, como validações estruturadas ou monitoramento contínuo.
Quais são os desdobramentos jurídicos?
Quando informações incorretas, mas aparentemente legítimas, são utilizadas em relações com terceiros, o problema deixa de ser apenas operacional. Ele passa a ser jurídico. Dependendo do contexto, a empresa pode ser chamada a responder por:
- indução de terceiros a erro;
- falha na prestação de serviços;
- ausência de governança adequada;
- fragilidade na gestão de dados; ou
- sofrer negativação por dívidas indevidas.
Ou seja, mesmo sendo vítima da alteração, a empresa pode assumir uma posição de responsabilidade pelos danos gerados.
Recomendações importantes
Dados cadastrais não podem mais ser tratados como registros passivos. Eles precisam ser vistos como ativos críticos, que demandam gestão contínua. Na prática, isso envolve:
- revisão periódica das informações cadastrais
- implementação de alertas para qualquer tipo de alteração
- validação em múltiplos níveis, especialmente para dados sensíveis
- registro e rastreabilidade de todas as mudanças realizadas
Pode parecer básico e é justamente por isso que muitas vezes é negligenciado. Garantir a integridade dos dados cadastrais não é apenas uma boa prática, é uma medida de gestão de risco e proteção.