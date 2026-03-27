A união estável vem sendo uma forma cada vez mais comum de constituir família no Brasil. Porém, muitas pessoas não sabem que, se a união não for formalizada por escrito, a lei automaticamente aplica o regime da comunhão parcial de bens, mesmo quando o casal não deseja misturar o patrimônio.

Isto significa que tudo o que for adquirido/comprado durante o relacionamento (casa, carro, investimentos, empresa) pode ser dividido em caso de separação, ainda que o bem esteja apenas no nome de um dos companheiros.

Assim, sem um documento formal, o casal pode acabar criando, sem querer, um vínculo patrimonial que nunca teve a intenção de assumir, incluindo, também, a obrigação de dividir as dívidas.