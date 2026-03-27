A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro de 2026. O índice é maior que o registrado no trimestre anterior (5,2%), o que mostra aumento no número de pessoas sem trabalho. Em relação ao mesmo período do ano passado (6,8%), houve queda. Os dados são da PNAD Contínua.

Mais pessoas sem trabalho

O país tinha 6,2 milhões de desempregados até fevereiro. São 600 mil pessoas a mais que no trimestre anterior. Na comparação com um ano antes, quando havia 7,3 milhões, o número diminuiu.

A população ocupada somou 102,1 milhões de pessoas, com queda de 0,8% no trimestre. Isso representa menos 874 mil trabalhadores. Já na comparação anual, houve aumento de 1,5 milhão de pessoas ocupadas.

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