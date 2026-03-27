“Prefiro desaparecer. Quero descansar porque não aguento mais.” A frase foi dita por Noelia Castillo Ramos em entrevista à TV espanhola meses antes de morrer por eutanásia, aos 25 anos, na quinta-feira (26), em um centro sociossanitário de Sant Pere de Ribes, na província de Barcelona.

Tetraplégica desde 2022 após uma tentativa de suicídio relacionada a uma agressão sexual em grupo, Noelia vivia com dores neuropáticas intensas, incontinência e limitações permanentes. Desde os 13 anos, fazia tratamento psiquiátrico. Tinha diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de personalidade borderline, além de histórico de internações e outras tentativas de suicídio.

Disputa judicial

O pedido de eutanásia foi apresentado em abril de 2024 e aprovado por unanimidade, em julho, pela Comissão de Garantia e Avaliação da Catalunha. À época, o colegiado concluiu que ela tinha plena consciência da decisão e enfrentava sofrimento “grave, crônico e incapacitante”, sem possibilidade de melhora.