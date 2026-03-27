Desde quarta-feira (25) a imagem simpática do animal está em fotos de obras, salas de aula, feirões de emprego, parque de diversão, mutirão de limpeza, eventos e até em clínicas de atendimento médico e odontológico.

Queridinha nas redes sociais, a capivara acaba de ganhar uma nova função em Itajubá, cidade de 93 mil habitantes no sul de Minas Gerais: a de garota-propaganda das realizações da prefeitura.

Tudo começou na segunda-feira (23), quando o consultor Gustavo Alves Lima, morador da cidade, teve a ideia de usar a Inteligência Artificial para colocar uma capivara em um buraco aberto em uma das ruas de seu trajeto diário.

Ele compartilhou a montagem em um grupo de notícias municipais no Whatsapp e, pouco depois, foi surpreendido por um vídeo do prefeito Rodrigo Riera (PSDB) no local, informando que o buraco havia sido fechado após a divulgação.

"Eu recebi uma foto de uma capivara deitada em um buraco perto do prédio da Apae. Já estamos arrumando, o serviço já foi realizado", disse.