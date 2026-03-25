O ex-produtor da TV Globo, Fabricio Marta, fez críticas públicas à emissora após pedir demissão. Promovido no início do ano ao cargo de chefe dos produtores, ele usou as redes sociais para relatar insatisfação com a gestão e as condições de trabalho.
Em uma das publicações, escreveu: “O publicável foi dito conscientemente. Antes de chegar à Globo, em 2006, eu já havia trabalhado no JB (onde tive a sorte de ser estagiário e contratado); em O Globo e em O Dia – onde aprendi o que era jornalismo. Todos os lugares têm defeitos”.
Ele também afirmou: “Estou há meses tentando consertar um vazamento em casa. A diferença está no empenho, no desejo, na exposição pública honrar os que mais precisam – aqueles que fazem a roda girar. Sem milho, não tem pipoca. Sem jornalistas remunerados, não há redação de qualidade”.
Em outro trecho, declarou: “Torço, de coração com seis stents, por uma governança mais humana e vanguardista – capaz de mover cada um de vocês desse brejo com água parada para o lugar que, de fato, mereçam ocupar”.
Fabricio voltou a criticar a empresa ao escrever: “É tanta ladeira abaixo na Globo que, vez ou outra, sou visitado por pesadelos que, felizmente, já não me pertencem. Além de não incentivar, a Globo não custeia mais a participação de jovens produtores no Congresso de Jornalismo Investigativo da Abraji”.
Ele acrescentou: “A cada edição vindoura, rosários e mais rosários eram desfiados diante na minha ex-mesa: o chefe de redação que não podia nada pelos 23 produtores. Não conseguíamos passagens de ônibus; área (hahhahhaha); hospedagem também não. Os que conseguissem se bancar no estilo largados e pelados, ganhavam um vale-podrão e um Uber, acho”.
Ao final, afirmou: “Estamos falando do terceiro conglomerado de comunicação do planeta. Cafonice define”.