O ex-produtor da TV Globo, Fabricio Marta, fez críticas públicas à emissora após pedir demissão. Promovido no início do ano ao cargo de chefe dos produtores, ele usou as redes sociais para relatar insatisfação com a gestão e as condições de trabalho.

Em uma das publicações, escreveu: “O publicável foi dito conscientemente. Antes de chegar à Globo, em 2006, eu já havia trabalhado no JB (onde tive a sorte de ser estagiário e contratado); em O Globo e em O Dia – onde aprendi o que era jornalismo. Todos os lugares têm defeitos”.

Ele também afirmou: “Estou há meses tentando consertar um vazamento em casa. A diferença está no empenho, no desejo, na exposição pública honrar os que mais precisam – aqueles que fazem a roda girar. Sem milho, não tem pipoca. Sem jornalistas remunerados, não há redação de qualidade”.