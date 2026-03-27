O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nessa quinta-feira (27) uma nova Política de Proteção da Categoria Feminina no esporte olímpico. A medida foi aprovada pelo Conselho Executivo da entidade e passa a valer a partir dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 (LA28). A regra não tem efeito retroativo e não se aplica a programas esportivos recreativos ou de base.

Teste de gene define elegibilidade

De acordo com a nova política, a participação na categoria feminina em qualquer modalidade dos Jogos Olímpicos ou evento do COI fica restrita a atletas do sexo biológico feminino.

A elegibilidade será determinada por um teste único para detecção do gene SRY, responsável pelo desenvolvimento sexual masculino. O exame poderá ser feito por meio de saliva, swab bucal ou amostra de sangue.