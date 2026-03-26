O coach esportivo Roberto Cunha Lima, 46, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (25), em Salvador.

Vítima foi atacada ao deixar academia. Roberto foi morto a tiros enquanto saía do estabelecimento, no bairro de Stella Maris.

Atirador fugiu após o crime. Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos estava em uma motocicleta e deixou o local após a ação.