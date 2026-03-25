A jovem Raiane Maria Santos, de 21 anos, foi morta a facadas pelo namorado dentro de um condomínio em Goiânia (GO), após pedir para ver o celular dele, segundo a Polícia Civil, que aponta que o crime teve motivação ligada a ciúmes.

Leia mais: Cantor que matou ex foi preso meses antes do crime

O caso aconteceu na sexta-feira (20). Um amigo que morava com o casal relatou à polícia que as discussões eram frequentes. Ele contou que ouviu uma briga e, em seguida, o barulho de algo caindo. Ao verificar, encontrou Raiane no chão, desacordada e com sangue.