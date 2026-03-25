A jovem Raiane Maria Santos, de 21 anos, foi morta a facadas pelo namorado dentro de um condomínio em Goiânia (GO), após pedir para ver o celular dele, segundo a Polícia Civil, que aponta que o crime teve motivação ligada a ciúmes.
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O caso aconteceu na sexta-feira (20). Um amigo que morava com o casal relatou à polícia que as discussões eram frequentes. Ele contou que ouviu uma briga e, em seguida, o barulho de algo caindo. Ao verificar, encontrou Raiane no chão, desacordada e com sangue.
O suspeito, André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, foi preso em flagrante. Após o crime, ele enviou um vídeo à mãe confessando o assassinato e afirmando que se entregaria à polícia. Nas imagens, obtidas pela TV Anhanguera, ele aparece chorando dentro do apartamento.
André passou por audiência de custódia no sábado (21). A Defensoria Pública de Goiás informou que o representou no procedimento, mas não comentou o caso. A reportagem não localizou a defesa do investigado.
Com informações do g1.