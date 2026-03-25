Um taxista foi vítima de assalto praticado por dois adolescentes que se passaram por passageiros na tarde de segunda-feira (23), em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação foi registrada pela câmera instalada no interior do veículo.

As imagens mostram o momento em que um dos rapazes aponta a arma e ordena que o motorista encoste o carro. Durante a abordagem, o adolescente afirma: “Tem dia de ganhar e tem dia de perder”.

A dupla levou o celular da vítima, exigiu a senha e orientou a alteração do código do aparelho. Também foram roubados R$ 70 em dinheiro, segundo o taxista. Após o crime, os suspeitos deixaram o local a pé.