João José Xavier, ex-líder da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (Glesp) acusado de assédio sexual por ex-funcionárias, teve sua condenação definitiva confirmada pela Justiça. Xavier, que detinha entre maçons o título de Sereníssimo Grão-Mestre, esgotou todos os recursos nos tribunais superiores e vai agora cumprir pena, que consiste na prestação de serviços à comunidade.

O réu foi considerado culpado pelos crimes de importunação e assédio sexual contra uma ex-secretária da instituição, prevalecendo-se de sua posição hierárquica. A pena, que totaliza dois anos e quatro meses de prisão, foi convertida em prestação de serviços em regime aberto.

A defesa de Xavier diz que essa condenação, "em nosso sentir, destoa das provas que constam do processo".