Empresas que avaliam expandir operações no interior de São Paulo encontram em Franca um cenário que combina, de forma cada vez mais clara, custo competitivo, estrutura urbana e previsibilidade institucional.

A cidade passou a organizar sua política de atração de investimentos em uma legislação específica, reunida no programa Investe Franca, que concentra incentivos fiscais e simplifica o caminho para novos empreendimentos.

Na prática, o município estruturou um pacote objetivo de benefícios que impactam diretamente a viabilidade dos projetos. Estão previstos mecanismos como isenção de IPTU para imóveis utilizados na operação, redução do ISS para 2%, isenção de ITBI na aquisição de áreas destinadas ao investimento, além da dispensa de taxas municipais, incluindo alvarás e aprovação de projetos. Há também incentivos vinculados à construção civil.

Esses benefícios são concedidos por prazo determinado e vinculados a critérios como volume de investimento, geração de empregos e impacto econômico. O modelo combina estímulo e responsabilidade, oferecendo segurança jurídica e previsibilidade, dois fatores decisivos para empresas que planejam crescimento no médio e longo prazo.

Nesse processo, o atendimento ao investidor é realizado de forma centralizada pelo Investe Franca, com suporte técnico ao longo de todas as etapas. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, com atendimento presencial e online, além de canais diretos pelo WhatsApp (16) 3711-9830 ou e-mail investefranca@franca.sp.gov.br.

Investe Franca oferece suporte técnico ao longo de todas as etapas | IA

Estrutura que reduz risco e sustenta crescimento

Mais do que conceder incentivos, Franca busca reduzir incertezas. A organização do atendimento, aliada à clareza dos critérios legais, encurta etapas, dá visibilidade ao processo e melhora a leitura de risco por parte do investidor, diferenciais relevantes.

Esse movimento ganha ainda mais força quando associado aos indicadores do município. No levantamento mais recente do Instituto Trata Brasil, Franca aparece na primeira colocação nacional em saneamento básico, com índices próximos à universalização no atendimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Trata-se de um dado estrutural: cidades com esse nível de cobertura oferecem melhores condições de operação, menor exposição a riscos sanitários e maior estabilidade no crescimento urbano.

Indicadores que dialogam com a decisão empresarial

A consistência da cidade também aparece em outros recortes. Franca figura entre os municípios com alto desenvolvimento no Índice Firjan e foi apontada entre as melhores cidades do país para se viver, em avaliação que considera fatores como educação, saúde, segurança e infraestrutura.

Na prática, esses indicadores ajudam a reduzir uma equação central para quem investe: onde crescer com eficiência e manter operação sustentável ao longo do tempo. Ambientes urbanos mais organizados tendem a impactar diretamente produtividade, retenção de mão de obra e custos indiretos.

Educação premiada e reconhecida

Na área de educação, Franca também acumula reconhecimentos recentes que reforçam a consistência de sua rede de ensino. Em 2026, o município conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Compromisso Nacional com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação, reconhecimento voltado a políticas eficazes de alfabetização na idade certa.

Além disso, escolas da rede municipal foram destaque no Prêmio Excelência Educacional, do Governo do Estado de São Paulo, com unidades que atingiram metas no Saresp e receberam recursos adicionais para investimento pedagógico, resultado repetido em 2025 e novamente em 2026.

As conquistas refletem um sistema educacional estruturado, com avanços consistentes na aprendizagem e capacidade de formação contínua, fator estratégico para empresas que dependem de mão de obra qualificada e de um ambiente capaz de sustentar crescimento no longo prazo.

Qualidade de vida como ativo competitivo

Esse conjunto transforma a qualidade de vida em um ativo econômico. Para empresas, significa operar em um território capaz de atrair profissionais, manter equipes e sustentar crescimento sem os gargalos comuns de grandes centros.

Em Franca, a combinação entre infraestrutura consolidada e ambiente urbano equilibrado cria condições favoráveis tanto para a instalação quanto para a expansão de atividades produtivas.

Um ecossistema que amplia oportunidades

A estratégia de desenvolvimento econômico é complementada por iniciativas que conectam investimento à geração de oportunidades.

Programas municipais atuam na aproximação entre empresas e trabalhadores, enquanto ações de qualificação profissional buscam alinhar a formação às demandas reais do mercado.

No campo do empreendedorismo, o acesso facilitado à formalização e ao crédito contribui para dinamizar a economia local, criando um ambiente em que diferentes perfis de negócio podem crescer.

Programas municipais atuam na aproximação entre empresas e trabalhadores | IA

Franca no radar de novos investimentos

Com incentivos estruturados, indicadores consistentes e políticas públicas voltadas à competitividade, Franca se posiciona como uma alternativa concreta para empresas que buscam expandir suas operações fora dos grandes centros.

Mais do que oferecer benefícios pontuais, o município avança na construção de um ambiente capaz de sustentar desenvolvimento — conectando investimento, geração de empregos e qualidade de vida.

SERVIÇO

Investe Franca

Atendimento presencial e online

Horário: 08h30 às 16h30

WhatsApp: (16) 3711-9830

E-mail: investefranca@franca.sp.gov.br