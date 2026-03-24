A tragédia que marcou a vida do ator Gerson Brenner teve como autores três homens presos após confessarem participação no crime de 17 de agosto de 1998, quando ele foi baleado durante tentativa de assalto em uma rodovia entre São Paulo e Rio de Janeiro.

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Gerson Brenner permaneceu 23 dias internado em UTI após o ataque. Ele morreu nessa segunda-feira (23), em decorrência de falência múltipla dos órgãos.