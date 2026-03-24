A tragédia que marcou a vida do ator Gerson Brenner teve como autores três homens presos após confessarem participação no crime de 17 de agosto de 1998, quando ele foi baleado durante tentativa de assalto em uma rodovia entre São Paulo e Rio de Janeiro.
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Gerson Brenner permaneceu 23 dias internado em UTI após o ataque. Ele morreu nessa segunda-feira (23), em decorrência de falência múltipla dos órgãos.
Foram identificados como responsáveis Vítor Tancredo, então com 19 anos, Dimas Almeida Baptista, 25, e Luzimar Sabino de Jesus, 19. Eles admitiram envolvimento na ação, que consistiu em espalhar pedras na pista para forçar a parada de veículos. Ao descer para trocar um pneu, o ator foi abordado e atingido por um disparo que atravessou o lado esquerdo do cérebro.
No açougue do pai de Luzimar, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com numeração raspada, apontado como a arma utilizada no crime. Segundo as investigações, o grupo atuava para arrecadar dinheiro para Benedito da Silva Lima, conhecido como Aleijadinho, indicado como líder da quadrilha e responsável por fornecer armas aos integrantes.
Não há informações recentes sobre o paradeiro ou desdobramentos judiciais envolvendo os criminosos. O que se sabe com base em registros históricos é que os três foram condenados por tentativa de latrocínio em 1999 – Tancredo e Luzimar a 14 anos de reclusão e Batista a 16 anos, em regime fechado, por participação no ataque em que Brenner foi baleado.
Em 2018, Luzimar Sabino dos Santos apareceu novamente em notícias policiais, após prisão por outro crime.
Com informações da Veja.