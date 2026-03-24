O desentendimento durante a entrega de lanche terminou com a casa de um cliente depredada por entregadores no bairro Itaum, em Joinville (SC). O caso começou na noite de domingo (22) e ganhou novo desdobramento na segunda-feira (23).
De acordo com a Polícia Militar, o motoboy foi até o endereço para fazer a entrega, mas o cliente se recusou a pagar pelo pedido. O entregador acionou o gerente da lanchonete, que foi ao local para cobrar o valor. Ainda conforme a PM, o homem voltou a negar o pagamento e passou a ameaçar os profissionais com o facão. Quando a guarnição chegou, ele já não estava do lado de fora do imóvel. Um boletim de ocorrência foi registrado.
Na noite seguinte, dezenas de motoboys foram até a casa do cliente após a repercussão do caso. Segundo a PM, o portão foi danificado e janelas e portas foram quebradas com pedradas e chutes. Vídeos mostram entregadores em frente ao imóvel e parte deles entrando no quintal. Os danos continuaram visíveis nesta terça-feira (24).
O morador relatou aos policiais que havia combinado que pagaria com vale-alimentação, mas não conseguiu trasnferir o valor no prazo acertado. Ele também afirmou ter recebido, por aplicativo de mensagens, a foto de uma arma e que se sentiu ameaçado. Outro boletim de ocorrência foi registrado.
