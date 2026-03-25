Presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol) desde 2015, Reinaldo Carneiro Bastos, 72, foi reeleito nesta quarta-feira (25) e permanecerá no cargo até 2030. Sem adversários, ele foi reconduzido por unanimidade e aclamação.

O dirigente, que terá como vices Fernando Sollero e Mauro Silva, não poderá mais dirigir a entidade depois de 2030, já que esta é a última recondução permitida pelo estatuto da federação.

O pleito desta quarta chegou a ser suspenso pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e, na véspera, a desembargadora Débora Vanessa Cáus Bradão havia negado um recurso de Carneiro. A eleição, no entanto, ocorreu após decisão do CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem), responsável por decidir questões relacionadas ao estatuto da FPF.