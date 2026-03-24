Um policial penal do Distrito Federal foi agredido pela própria companheira em plena rua. Vídeos que circularam em grupos ligados à segurança pública mostram o momento em que o servidor é atingido por socos, chutes e joelhadas. A motivação da agressão seria uma suposta traição.

Nas imagens, o agente, que atua no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), aparece gritando de dor e pedindo que alguém “chame a polícia” para retirá-la de cima dele.

Durante a agressão, o policial estava armado e mantinha uma pistola no bolso, conforme registrado no vídeo.