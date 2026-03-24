26 de março de 2026
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EM PLENA RUA

Mesmo armado, policial penal apanha de esposa traída; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo/Instagram
Nas imagens, o agente, que atua no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), aparece gritando de dor e pedindo que alguém “chame a polícia”.
Nas imagens, o agente, que atua no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), aparece gritando de dor e pedindo que alguém “chame a polícia”.

Um policial penal do Distrito Federal foi agredido pela própria companheira em plena rua. Vídeos que circularam em grupos ligados à segurança pública mostram o momento em que o servidor é atingido por socos, chutes e joelhadas. A motivação da agressão seria uma suposta traição.

Nas imagens, o agente, que atua no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), aparece gritando de dor e pedindo que alguém “chame a polícia” para retirá-la de cima dele.

Durante a agressão, o policial estava armado e mantinha uma pistola no bolso, conforme registrado no vídeo.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) confirmou que o homem é policial penal e informou que instaurou procedimento preliminar para apurar a situação funcional do servidor. O órgão também esclareceu que o episódio não aconteceu em frente ao CPP, como foi especulado.

Com informações do Metrópoles.

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