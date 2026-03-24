Um idoso de 85 anos foi morto a facadas pela própria filha e uma comparsa no último sábado (21), em Guzolândia, no interior de São Paulo. As duas estavam em saída temporária do sistema prisional e voltaram a ser presas.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi agredida antes de ser esfaqueada. Vizinhos acionaram a PM, que encontrou o idoso caído no chão, já morto, com diversas perfurações e uma faca ao lado do corpo.
O motorista da ambulância informou aos policiais que foi impedido pelas suspeitas de prestar socorro. Segundo ele, as duas foram agressivas, tentaram bater nele e disseram que não solicitaram resgate.
As mulheres foram localizadas em um bar, onde tomavam bebida alcoólica. Durante a abordagem, tentaram fugir, mas foram algemadas.
Na delegacia, a filha alegou que cometeu o crime por causa de supostos abusos sofridos na infância. Ela também afirmou que transferiu R$ 9 mil da conta do pai e entregou o celular dele a um homem em troca de drogas. A comparsa confessou participação no homicídio.
O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Guzolândia.
Com informações do Metrópoles.