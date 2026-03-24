26 de março de 2026
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Filha e comparsa matam pai de 85 anos e espantam socorrista

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Metrópoles
Filha e comparsa estavam em saída temporária do sistema prisional e voltaram a ser presas.
Filha e comparsa estavam em saída temporária do sistema prisional e voltaram a ser presas.

Um idoso de 85 anos foi morto a facadas pela própria filha e uma comparsa no último sábado (21), em Guzolândia, no interior de São Paulo. As duas estavam em saída temporária do sistema prisional e voltaram a ser presas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi agredida antes de ser esfaqueada. Vizinhos acionaram a PM, que encontrou o idoso caído no chão, já morto, com diversas perfurações e uma faca ao lado do corpo.

O motorista da ambulância informou aos policiais que foi impedido pelas suspeitas de prestar socorro. Segundo ele, as duas foram agressivas, tentaram bater nele e disseram que não solicitaram resgate.

As mulheres foram localizadas em um bar, onde tomavam bebida alcoólica. Durante a abordagem, tentaram fugir, mas foram algemadas.

Na delegacia, a filha alegou que cometeu o crime por causa de supostos abusos sofridos na infância. Ela também afirmou que transferiu R$ 9 mil da conta do pai e entregou o celular dele a um homem em troca de drogas. A comparsa confessou participação no homicídio.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Guzolândia.

Com informações do Metrópoles.

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