A imagem de Fabio Cannavaro erguendo a taça da Copa do Mundo de 2006 sintetizava uma Itália no auge, campeã mundial e dona do melhor jogador do planeta, vencedor dos prêmios da Fifa e da Bola de Ouro da revista France Football, depois de derrotar justamente a França na decisão por pênaltis.

Capitão da última versão que merece a alcunha de "squadra azzurra", como os jornais italianos gostam de se referir à seleção nacional, o jogador à época na Juventus -contratado pelo Real Madrid logo depois do Mundial- simbolizava a identidade italiana, com defesa organizada, aplicação tática e jogo controlado.

Duas décadas depois, a Itália é quase irreconhecível atualmente. Nesta quinta-feira (26), a equipe liderada pelo técnico Gennaro Gattuso, ex-jogador do Milan e campeão do mundo ao lado de Cannavaro, luta para evitar o prolongamento de uma agonia que, ainda sem que os italianos soubessem, teve início em 2014, na última aparição do país em uma Copa do Mundo.