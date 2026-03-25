Desde que assumiu a seleção brasileira, em maio do ano passado, Carlo Ancelotti precisou se acostumar a lidar com constantes trocas em suas listas de convocados por causa de lesões. A defesa é o setor com mais baixas no período. Dos 13 cortes feitos pelo italiano, dez envolveram goleiros, zagueiros ou laterais.

Nesta data Fifa, três jogadores foram cortados: o goleiro Alisson, o lateral-esquerdo Alex Sandro e, mais recentemente, o zagueiro Gabriel Magalhães. Para piorar a situação de Ancelotti, embora não tenha sido cortado, o zagueiro Marquinhos não terá condições de enfrentar a França nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), em jogo amistoso, em Orlando, nos Estados Unidos.

O jogador do Paris Saint-Germain se queixa de dores no quadril e, por isso, vai ficar fora do confronto. Sua presença na partida com a Croácia, na terça-feira (31), às 21h, ainda é incerta.