Mulher morre após ser agredida a socos pelo companheiro em SP
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Uma mulher morreu após ser agredida pelo companheiro em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, na segunda-feira (23). Ela chegou a ser atendida em uma UPA (Unidade Pronto Atendimento) com contusões na costela, mas foi liberada e morreu no dia seguinte.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Simone Aparecida, 42, foi agredida com diversos socos por Rodrigo Clécio Gomes Ferreira, 37, na casa onde o casal morava, no último domingo (22).
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a OSS (Organização Social de Saúde) Santa Marcelina, que administra a UPA, onde a vítima foi atendida, abriu uma apuração institucional sobre o atendimento prestado.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Rodrigo impediu a equipe de prestar socorro à Simone. A Polícia Militar foi acionada para contê-lo.
A mulher apresentava ferimentos graves, segundo registro policial, e foi levada à UPA Tito Lopes, onde foi atendida, medicada e liberada.
Rodrigo foi preso e encaminhado para o 63° DP (Vila Jacuí). A polícia não informou se ele constituiu advogado.
Por causa dos ferimentos, Simone não conseguiu ir à delegacia para registrar a ocorrência e acabou prestando depoimento por telefone, enquanto estava no hospital. Ela relatou que vivia em união estável com Rodrigo havia cinco anos. O casal tem um filho de 1 ano e 4 meses.
A vítima disse ainda que já havia sido agredida em outras ocasiões e, no dia do crime, Rodrigo chegou em casa embriagado e desferiu vários socos na região do abdômen e das costelas. Ela ainda pediu à polícia uma medida protetiva contra o companheiro, por temer pela própria integridade física.
No dia seguinte, Simone acordou com muitas dores e procurou atendimento no Hospital Planalto, onde acabou morrendo. A polícia não informou a causa da morte dela.
Procurada na manhã desta quarta-feira (25), a Prefeitura de São Paulo ainda não se manifestou a respeito do atendimento médico prestado à vítima.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Rodrigo já era procurado pela Justiça Federal, mas não informou por qual crime. O caso foi registrado como violência doméstica e feminicídio. A Polícia Civil pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.