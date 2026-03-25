Uma mulher morreu após ser agredida pelo companheiro em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, na segunda-feira (23). Ela chegou a ser atendida em uma UPA (Unidade Pronto Atendimento) com contusões na costela, mas foi liberada e morreu no dia seguinte.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Simone Aparecida, 42, foi agredida com diversos socos por Rodrigo Clécio Gomes Ferreira, 37, na casa onde o casal morava, no último domingo (22).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a OSS (Organização Social de Saúde) Santa Marcelina, que administra a UPA, onde a vítima foi atendida, abriu uma apuração institucional sobre o atendimento prestado.