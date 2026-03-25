26 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Mulher morre após ser agredida a socos pelo companheiro em SP

Por Isabela Palhares | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Simone Aparecida, 42, foi agredida com diversos socos por Rodrigo Clécio Gomes Ferreira, 37
Simone Aparecida, 42, foi agredida com diversos socos por Rodrigo Clécio Gomes Ferreira, 37

Uma mulher morreu após ser agredida pelo companheiro em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, na segunda-feira (23). Ela chegou a ser atendida em uma UPA (Unidade Pronto Atendimento) com contusões na costela, mas foi liberada e morreu no dia seguinte.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Simone Aparecida, 42, foi agredida com diversos socos por Rodrigo Clécio Gomes Ferreira, 37, na casa onde o casal morava, no último domingo (22).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a OSS (Organização Social de Saúde) Santa Marcelina, que administra a UPA, onde a vítima foi atendida, abriu uma apuração institucional sobre o atendimento prestado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Rodrigo impediu a equipe de prestar socorro à Simone. A Polícia Militar foi acionada para contê-lo.

A mulher apresentava ferimentos graves, segundo registro policial, e foi levada à UPA Tito Lopes, onde foi atendida, medicada e liberada.

Rodrigo foi preso e encaminhado para o 63° DP (Vila Jacuí). A polícia não informou se ele constituiu advogado.

Por causa dos ferimentos, Simone não conseguiu ir à delegacia para registrar a ocorrência e acabou prestando depoimento por telefone, enquanto estava no hospital. Ela relatou que vivia em união estável com Rodrigo havia cinco anos. O casal tem um filho de 1 ano e 4 meses.

A vítima disse ainda que já havia sido agredida em outras ocasiões e, no dia do crime, Rodrigo chegou em casa embriagado e desferiu vários socos na região do abdômen e das costelas. Ela ainda pediu à polícia uma medida protetiva contra o companheiro, por temer pela própria integridade física.

No dia seguinte, Simone acordou com muitas dores e procurou atendimento no Hospital Planalto, onde acabou morrendo. A polícia não informou a causa da morte dela.

Procurada na manhã desta quarta-feira (25), a Prefeitura de São Paulo ainda não se manifestou a respeito do atendimento médico prestado à vítima.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Rodrigo já era procurado pela Justiça Federal, mas não informou por qual crime. O caso foi registrado como violência doméstica e feminicídio. A Polícia Civil pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

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