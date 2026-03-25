O senador Alexandre Luiz Giordano (Podemos-SP) foi flagrado na manhã de segunda-feira (23) dirigindo com a CNH vencida, usando um carro sem as placas com luzes estroboscópicas, imitando o giroflex de viaturas, em Santana, na zona norte de São Paulo. Ele tentou fugir da abordagem policial, mas foi parado e autuado.

Após ser multado, o senador foi liberado. A Polícia Militar informou ter tomado as medidas cabíveis e reforçou, em nota, que o condutor possui imunidade parlamentar. A reportagem telefonou para o gabinete e enviou mensagens para um assessor de Giordano nesta quarta (25), além de ter feito contato por email e pelo perfil dele nas redes sociais. O senador não havia retornado até a mais recente atualização da reportagem.

Ainda nesta quarta, Giordano participou de um evento com o presidente Lula (PT) em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Ele não falou com a impresa no local.