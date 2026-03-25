Senador do Podemos é flagrado em carro sem placas e com giroflex
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O senador Alexandre Luiz Giordano (Podemos-SP) foi flagrado na manhã de segunda-feira (23) dirigindo com a CNH vencida, usando um carro sem as placas com luzes estroboscópicas, imitando o giroflex de viaturas, em Santana, na zona norte de São Paulo. Ele tentou fugir da abordagem policial, mas foi parado e autuado.
Após ser multado, o senador foi liberado. A Polícia Militar informou ter tomado as medidas cabíveis e reforçou, em nota, que o condutor possui imunidade parlamentar. A reportagem telefonou para o gabinete e enviou mensagens para um assessor de Giordano nesta quarta (25), além de ter feito contato por email e pelo perfil dele nas redes sociais. O senador não havia retornado até a mais recente atualização da reportagem.
Ainda nesta quarta, Giordano participou de um evento com o presidente Lula (PT) em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Ele não falou com a impresa no local.
Empresário, Giordano assumiu o cargo de senador ao herdar a cadeira de Major Olímpio (do antigo PSL) que morreu por Covid em 2021.
A reportagem teve acesso ao registro da ocorrência policial, que relata que uma equipe da PM se deparou com um veículo, um Land Rover, sem as placas trafegando com luzes estroboscópicas ligadas na alameda Afonso Schimidt por volta das 8h de segunda-feira.
Os policiais então pararam o carro e pediram para que o condutor descesse do veículo. Giordano se recusou a sair e se identificou como "federal".
Depois da insistência dos policiais, Giordano acabou saindo do veículo e se identificou como "senador da República". Ao perceber que a gravação das câmeras corporais dos agentes foi iniciada, ele começou a ameaçar os PMs, de acordo com os agentes.
"Você está gravando? Então você vai ver", ameaçou o senador, segundo relato dos policiais no registro da ocorrência. Os PMs solicitaram os documentos de identidade, mas Giordano se negou a apresentá-los e voltou a ameaçar os agentes, dizendo que iria "falar com o coronel Henguel", em referência a Henguel Ricardo Pereira, secretário-executivo da pasta de Segurança Pública do estado.
A equipe então solicitou reforço. Neste momento, Giordano voltou a ameaçar os policiais, dizendo "você vai para a reciclagem, é isso que vai acontecer", segundo consta no registro da ocorrência.
Depois de várias tentativas, os policiais conseguiram abrir o porta-malas do veículo, onde identificaram as placas do automóvel.
Após os policiais localizarem as placas, Giordano entrou no carro na tentativa de fugir da abordagem. Ele subiu na calçada, de acordo com os agentes, quase atropelando um dos policiais que havia se posicionado em frente ao veículo para evitar que fosse retirado do local.
Os policiais acionaram apoio via rádio sobre o destino do veículo em fuga e conseguiram abordá-lo poucas quadras depois, no cruzamento da rua Doutor César com a avenida Braz Leme.
Com a chegada de outras equipes, o senador foi novamente abordado e, desta vez, autuado por conduzir o veículo sem emplacamento, com a CNH vencida e pela utilização indevida das luzes estroboscópicas. Em seguida, o senador e o veículo foram liberados.
A Polícia Militar confirmou a ocorrência e afirmou que "as medidas administrativas cabíveis foram adotadas, inclusive autos de infração", disse, em nota. "O condutor tem imunidade parlamentar e foi liberado", informou.