Quatro das principais sociedades médicas do Brasil divulgaram nesta quarta-feira (25) uma nota conjunta de alerta à população sobre a disseminação de informações falsas nas redes sociais sobre a existência de uma "epidemia de micropênis" que incentivam pais a medirem o pênis de seus filhos em casa e, a partir disso, administrarem hormônios nas crianças sem acompanhamento médico.

O documento é assinado pela SBU (Sociedade Brasileira de Urologia), SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e Cipe (Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica). Segundo as entidades, conteúdos enganosos têm circulado nas redes sociais induzindo famílias a um diagnóstico incorreto, frequentemente acompanhados de anúncios de terapias hormonais vendidas diretamente ao público.

"A gente não está passando por uma epidemia de micropênis, os casos não estão aumentando na população", afirma a urologista Veridiana Andrioli, coordenadora do departamento de urologia pediátrica da SBU. "Toda a literatura recente mostra que o tamanho da medida peniana ao longo das três últimas décadas tem sido muito estável."