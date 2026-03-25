A Polícia Militar de São Paulo recapturou 794 detentos em todo o estado durante a primeira saída temporária de 2026, que aconteceu do dia 17 até o dia 23 deste mês.

O balanço, divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) nesta terça-feira (24), aponta que as prisões foram motivadas pelo descumprimento de regras judiciais ou por novos crimes cometidos em flagrante.

Do total de recapturados, 770 detentos violaram as medidas cautelares impostas pela Justiça, que incluem a proibição de frequentar bares, consumir entorpecentes ou circular em via pública no período noturno.