O presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou na tarde desta quarta-feira (25) que deixou a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) para se dedicar às eleições. Kassab ocupava a Secretaria de Governo desde janeiro de 2023.

"Diante das intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em outubro, a minha atuação como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período", escreveu nas redes sociais.

Arelação de Tarcísio e Kassab passou por desgaste no início do ano. O governador ficou incomodado com a atuação do secretário para ampliar o próprio partido, filiando em massa prefeitos e deputados de outras legendas da base do governo e criando problemas de estabilidade e articulação política para a gestão.