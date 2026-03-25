O vereador Adrilles Jorge (União Brasil) passou batom e colocou uma peruca no plenário da Câmara Municipal de São Paulo para criticar um projeto que incluiu a misoginia entre os crimes de preconceito previstos na Lei do Racismo.

A proposta foi aprovada nesta terça-feira (4) no Senado, com 67 votos. O texto agora segue para votação na Câmara dos Deputados.

No púlpito, o vereador se dirigiu à colega Silvia Ferraro (PSOL), da Bancada Feminista. Enquanto passava batom e colocada uma peruca, Adrilles afirmou que o projeto tem um "jabuti" (no jargão político, jabuti é um ponto inserido na lei sem necessariamente ter relação com o tema principal do texto).