26 de março de 2026
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EDUCAÇÃO

Estudantes invadem Secretaria contra medidas do governo Tarcísio

Por Tomás Braga | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Upes
Faixa colocada no prédio da Secretaria da Educação, no centro de São Paulo, em protesto de estudantes na noite desta quarta (25)
Faixa colocada no prédio da Secretaria da Educação, no centro de São Paulo, em protesto de estudantes na noite desta quarta (25)

Um grupo de cerca de 20 estudantes da rede pública e representantes de entidades estudantis invadiu uma sala da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (25), em protesto contra medidas do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), como a implantação de escolas cívico-militares e o uso de plataformas digitais.

Os manifestantes entraram na sede da pasta, na praça da República, por volta das 16h, e se trancaram na sala, exigindo a presença do secretário Renato Feder e do governador. A Polícia Militar foi acionada, mas, segundo a secretaria, foi instruída a não retirar os manifestantes à força.

"Estamos aqui contra o governo Tarcísio e Feder, que estão destruindo a educação e a perspectiva de futuro da juventude", afirmou à reportagem Wesley Gabriel, presidente da UEE (Uniao Estadual dos Estudantes de São Paulo). O ato é transmitido ao vivo nas redes sociais da Upes (União Paulista de Estudantes Secundaristas).

"Queremos recomposição orçamentária, merenda, infraestrutura, valorização dos profissionais de educação, desmilitarização das escolas sem privatizações e um projeto educacional conectado ao desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil", afirma Wesley.

De acordo com a assessoria de imprensa da secretaria da educação, o secretário-executivo da pasta, Vinicius Neiva, tentou diversas vezes organizar uma negociação com os estudantes, já que Feder está em viagem, mas não houve sucesso até a publicação. A PM saiu do prédio às 19h45.

Segundo a secretaria, os estudantes tinham reunião marcada com representantes da pasta para sexta-feira (27), para discutir as pautas do protesto.

Na noite desta quarta, mais de 40 policiais e nove viaturas estavam do lado de fora da secretaria.

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