Um grupo de cerca de 20 estudantes da rede pública e representantes de entidades estudantis invadiu uma sala da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (25), em protesto contra medidas do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), como a implantação de escolas cívico-militares e o uso de plataformas digitais.

Os manifestantes entraram na sede da pasta, na praça da República, por volta das 16h, e se trancaram na sala, exigindo a presença do secretário Renato Feder e do governador. A Polícia Militar foi acionada, mas, segundo a secretaria, foi instruída a não retirar os manifestantes à força.

"Estamos aqui contra o governo Tarcísio e Feder, que estão destruindo a educação e a perspectiva de futuro da juventude", afirmou à reportagem Wesley Gabriel, presidente da UEE (Uniao Estadual dos Estudantes de São Paulo). O ato é transmitido ao vivo nas redes sociais da Upes (União Paulista de Estudantes Secundaristas).