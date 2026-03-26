Policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, prenderam nesta quarta-feira (25) três integrantes do grupo conhecido como Bonde dos Galãs, suspeito de roubo e extorsão no Distrito Federal. Durante a ação, foi apreendida uma arma de fogo usada pelo trio.

Leia mais: Quadrilha do 'golpe do amor' cai: vítimas acreditavam em romance

De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam o aplicativo de relacionamento gay Grindr para atrair vítimas a locais isolados. Neste caso, a vítima foi agredida, espancada e ameaçada com uma arma apontada para a cabeça, sendo obrigada a permanecer em silêncio.