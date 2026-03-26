Policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, prenderam nesta quarta-feira (25) três integrantes do grupo conhecido como Bonde dos Galãs, suspeito de roubo e extorsão no Distrito Federal. Durante a ação, foi apreendida uma arma de fogo usada pelo trio.
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De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam o aplicativo de relacionamento gay Grindr para atrair vítimas a locais isolados. Neste caso, a vítima foi agredida, espancada e ameaçada com uma arma apontada para a cabeça, sendo obrigada a permanecer em silêncio.
Após o ataque, os criminosos levaram celulares e dinheiro. A vítima foi socorrida, permanece internada e passa por cirurgia em razão da gravidade das lesões.
Um dos presos já havia sido detido na Operação Cilada, realizada em junho de 2025, mas voltou a atuar após ser colocado em liberdade.
Deflagrada em 17 de junho de 2025, a Operação Cilada teve como alvo uma organização criminosa que criava perfis falsos em aplicativos de relacionamento para emboscar vítimas, principalmente da comunidade LGBTQIAPN+. Os encontros eram marcados, em especial, nas quadras 423 e 425 de Samambaia.
Segundo a polícia, as vítimas eram rendidas por criminosos armados, levadas a áreas afastadas, agredidas e ameaçadas. Sob coerção, entregavam pertences, realizavam transferências bancárias e, em alguns casos, permaneciam reféns durante toda a madrugada.
A Polícia Civil orienta que encontros marcados pela internet ocorram em locais públicos, com aviso prévio a familiares ou amigos, e que dados pessoais sensíveis não sejam compartilhados.
Com informações do Metrópoles.