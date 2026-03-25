O banqueiro Daniel Vorcaro negocia um acordo de delação premiada em conjunto com outros investigados ligados ao caso Master. A articulação envolve empresários aliados ao banco, que também prestariam depoimentos no mesmo formato.

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Segundo fontes que acompanham as tratativas, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, e o proprietário da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, podem integrar o grupo. A negociação está em fase inicial, sem prazo definido para conclusão.