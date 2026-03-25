O banqueiro Daniel Vorcaro negocia um acordo de delação premiada em conjunto com outros investigados ligados ao caso Master. A articulação envolve empresários aliados ao banco, que também prestariam depoimentos no mesmo formato.
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Segundo fontes que acompanham as tratativas, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, e o proprietário da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, podem integrar o grupo. A negociação está em fase inicial, sem prazo definido para conclusão.
O acordo é conduzido simultaneamente com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O termo de confidencialidade foi firmado de forma conjunta com os dois órgãos.
Nos bastidores, essa etapa é chamada de pré-delação, período em que os investigadores colhem relatos e estruturam anexos temáticos que organizam os depoimentos em capítulos.
O modelo tem sido comparado ao acordo firmado pela Odebrecht na Operação Lava Jato, que reuniu 77 executivos e ex-executivos em depoimentos conjuntos. No caso atual, não há previsão de número semelhante de colaboradores, mas fontes indicam que alguns investigados aceitaram negociar de forma coletiva.
A defesa de Vorcaro contesta a acusação de organização criminosa e afirma que “de forma alguma” o banqueiro pode ser identificado como chefe de quadrilha.
Com informações do SBT News.