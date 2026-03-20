A ida do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília elevou a tensão no Congresso Nacional diante da possibilidade de acordo de delação premiada.

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Vorcaro deixou a Penitenciária Federal de Brasília após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ele assinou termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal, etapa que integra tratativas para eventual colaboração.