A ida do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília elevou a tensão no Congresso Nacional diante da possibilidade de acordo de delação premiada.
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Vorcaro deixou a Penitenciária Federal de Brasília após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ele assinou termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal, etapa que integra tratativas para eventual colaboração.
Nos bastidores, parlamentares avaliam que base governista e oposição devem usar o caso como instrumento de pressão política, com intensificação de discursos e manifestações nas redes sociais.
Integrantes do Centrão demonstram preocupação com possíveis desdobramentos e atuam para conter a repercussão. A avaliação é que a CPMI do INSS já alcançou o caso durante as investigações e que não há movimento para aprofundar o tema.
Também circula entre congressistas a leitura de que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), não deve prorrogar a comissão nem autorizar novo colegiado para investigar o Banco Master.
Com informações do Metrópoles.