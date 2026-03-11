A 5ª edição da Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou aumento nos casos de violência sexual entre adolescentes no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, 18,5% dos estudantes de 13 a 17 anos relataram que já foram tocados, manipulados, beijados ou tiveram partes do corpo expostas contra a própria vontade.

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Entre os 1,1 milhão de adolescentes que informaram ter sido forçados a manter relação sexual, a maioria tinha 13 anos ou menos quando sofreu a violência. O percentual de meninas que relataram assédio sexual alguma vez na vida chegou a 26,0%, mais que o dobro do registrado entre os meninos (10,9%).