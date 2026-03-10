O Colégio Pedro 2º, uma das instituições públicas de ensino mais tradicionais do Rio de Janeiro, formalizou nesta segunda-feira (9) a criação de uma política institucional de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação após pressão de estudantes, professores e responsáveis, para que um protocolo aprovado ano passado fosse colocado em prática.

A formalização ocorre em meio à pressão da comunidade escolar após a repercussão do caso investigado pela polícia envolvendo estudantes da instituição e uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na zona sul do Rio.

A medida foi instituída por meio de uma portaria, que cria a Política Institucional de Combate ao Assédio e à Discriminação e estabelece mecanismos de prevenção, acolhimento de denúncias e responsabilização administrativa dentro da comunidade escolar.