Em coletiva na sede da ONU, em Nova York, Guterres declarou que, após mais de três semanas, o confronto ultrapassou limites considerados inimagináveis por líderes mundiais. Segundo ele, o mundo enfrenta a possibilidade de uma guerra mais extensa, aumento do sofrimento humano e impacto econômico global.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou nesta quarta-feira (25) que a guerra no Irã está “fora de controle” e advertiu para o risco de um conflito ainda mais amplo.

O chefe da ONU pediu o fim da escalada militar e defendeu a retomada da diplomacia e do respeito ao direito internacional. Ele direcionou apelo aos Estados Unidos e a Israel para encerrar a guerra, citando o crescimento das vítimas civis e os efeitos econômicos.

Guterres também solicitou que o Irã interrompa ataques contra países do Golfo, que, segundo ele, não fazem parte do conflito.

O secretário-geral destacou ainda que o fechamento prolongado do Estreito de Ormuz compromete o fluxo de petróleo, gás e fertilizantes em um momento crucial da temporada agrícola global. Ao mencionar o Líbano, afirmou que Israel precisa cessar operações militares no país e disse que o “modelo de Gaza” não deve se repetir no território libanês.