O conflito no Irã começa a afetar o abastecimento mundial de alimentos ao impactar rotas marítimas e exportações de fertilizantes. Navios têm evitado áreas de risco, o que amplia distâncias, eleva custos e provoca atrasos nas entregas.
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Nessa terça-feira (24), a Rússia anunciou a suspensão, por um mês, das vendas de fertilizantes ao exterior para priorizar produtores locais. O país é um dos principais fornecedores globais do insumo. Na semana passada, a China também adotou medida semelhante. O Brasil compra cerca de 25% dos adubos químicos que importa da Rússia.
Segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA), até 45 milhões de pessoas podem enfrentar fome caso o barril de petróleo ultrapasse US$ 100 até junho. O diretor do Serviço de Análise de Segurança Alimentar e Nutricional da agência afirmou que o cenário é de risco. O preço do petróleo subiu cerca de 40%, e o frete marítimo, até 20%.
O valor da ureia, principal fertilizante nitrogenado, aumentou aproximadamente 50%. A produção depende de gás natural, concentrado em grandes reservas no Oriente Médio. Antes da guerra, cerca de um terço do comércio global de fertilizantes passava pelo Estreito de Ormuz. Com a escalada do conflito, fábricas no Golfo reduziram ou interromperam atividades.
Especialistas alertam que o fertilizante precisa ser aplicado no início da safra e que atrasos podem comprometer a produtividade. O Brasil ainda não registrou impacto imediato porque o plantio ocorre no segundo semestre, mas há preocupação com alta de preços e risco de desabastecimento.
O PMA também enfrenta cortes de recursos em meio ao redirecionamento de verbas governamentais para defesa. A agência destaca que a situação é mais crítica em partes da Ásia e da África, embora o efeito seja global.
Com informações do Jornal Nacional.