O conflito no Irã começa a afetar o abastecimento mundial de alimentos ao impactar rotas marítimas e exportações de fertilizantes. Navios têm evitado áreas de risco, o que amplia distâncias, eleva custos e provoca atrasos nas entregas.

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Nessa terça-feira (24), a Rússia anunciou a suspensão, por um mês, das vendas de fertilizantes ao exterior para priorizar produtores locais. O país é um dos principais fornecedores globais do insumo. Na semana passada, a China também adotou medida semelhante. O Brasil compra cerca de 25% dos adubos químicos que importa da Rússia.