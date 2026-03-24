Antonio Rozeno dos Santos, de 82 anos, morreu no início da tarde dessa segunda-feira (23) ao ser atropelado por um caminhão numa estrada rural de Alcinópolis (MS).
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O motorista do caminhão, de 64 anos, relatou que trafegava no mesmo sentido que o ciclista quando Antonio entrou bruscamente à frente do veículo, o que impediu qualquer manobra para evitar o impacto.
A companheira da vítima informou aos policiais que o idoso era deficiente auditivo, condição que pode ter dificultado perceber a aproximação do caminhão antes de mudar de direção.
A bicicleta ficou destruída. O caminhão foi mantido no local devido a falha mecânica e más condições de conservação, conforme registro policial. O condutor não se feriu e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Alcinópolis para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Com informações do Campo Grande News.