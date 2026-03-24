Antonio Rozeno dos Santos, de 82 anos, morreu no início da tarde dessa segunda-feira (23) ao ser atropelado por um caminhão numa estrada rural de Alcinópolis (MS).

Leia mais: Motociclista vê vídeos no parabrisa enquanto espera resgate; VEJA

O motorista do caminhão, de 64 anos, relatou que trafegava no mesmo sentido que o ciclista quando Antonio entrou bruscamente à frente do veículo, o que impediu qualquer manobra para evitar o impacto.